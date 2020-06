Como se proteger de pessoas difíceis de lidar

Algumas vezes na vida, conviver com pessoas que possuem uma personalidade difícil não é uma escolha. Este tipo de gente costuma expressar hostilidade, ter mal humor, ser passivo agressivo e estar sempre na defensiva ou combatendo as outras pessoas.

Em um artigo no Psychology Today, o psicólogo Seth Meyers mostrou algumas formas de se proteger e conviver com pessoas difíceis. Confira a seguir no texto traduzido e adaptado do portal:

Evite compartilhar informações pessoais.

Permitir que a pessoa difícil em uma posição de poder acesse seus verdadeiros pensamentos e sentimentos pode ser arriscado, pois ela pode usar indevidamente essas informações pessoais. Evite entrar em conversas que acabem revelando qualquer coisa que tenha conteúdo emocional.

Expresse apreço até pelas coisas menores e mais insignificantes.

Essa recomendação pode parecer problemática, mas esse ponto não se aplica a nenhuma situação em que a pessoa esteja fazendo algo ilegal, assediando ou abusando de alguma forma.

Se você tem um relacionamento com uma pessoa difícil que está em uma posição de poder, mas não está realmente abusando ou assediando, encontrar uma maneira de evitar conflitos ou lutas de poder pode facilitar sua vida.

Para isso, você deve manter tudo o mais calmo possível enquanto permanecer nesse relacionamento pessoal ou profissional. Finalmente, muitos indivíduos difíceis precisam se sentir destacados como seres humanos especiais e poderosos.

Esteja sempre preparado, focado e organizado.

Uma pessoa de personalidade difícil, especialmente quando tem poder, pode dificultar as coisas ao pegá-lo de surpresa, vulnerável ou chateado de alguma forma. Por isso, esteja sempre mental e emocionalmente organizado e preparado na presença deles.

Ponto final

Finalmente, é crucial ter em mente que lidar com uma personalidade difícil é um problema que permanecerá enquanto houver convivência. Você precisa se perguntar honestamente quantos meses ou anos você pode continuar nessa dinâmica sem causar sérios danos à sua saúde mental.