Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da 7ª semana da C.O.P.A. Free Fire

A Semana 7 da C.O.P.A. Free Fire aconteceu no último final de semana e foi marcado pelo crescimento das equipes que disputam o meio de tabela do campeonato online.

Como revelado pela Garena, a B4 segue na liderança, mas alguns tropeços abriu espaço para a aproximação dos adversários que buscam a primeira colocação.

O principal deles é a LOUD, que com 1069 pontos, está a somente 46 do líder. "Corinthians, que protagonizou uma das rodadas mais marcantes na sexta-feira, assumiu a terceira colocação, seguida de INTZ e Vivo Keyd", detalhou. Confira a tabela completa:

Reprodução

As partidas acontecem sempre na sexta, sábado e domingo, a partir das 18h. com transmissão ao vivo no canal do YouTube e na BOOYAH!.

Com informações da Garena

