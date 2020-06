Atualização beta do WhatsApp revela novo ajuste no app de mensagens

Uma nova atualização beta do WhatsApp, para o sistema Android, revelou um novo ajuste no aplicativo de mensagens.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma desativou o atalho da câmera novamente, na atualização 2.20.194.12.

Em um primeiro momento, o ícone da câmera desapareceu para dar espaço a uma nova função (Messenger Rooms).

WhatsApp has disabled the camera shortcut again, in the 2.20.194.12 update. https://t.co/qhvJr69aDs

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 26, 2020