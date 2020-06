Aprenda a fazer uma deliciosa canjica cremosa

Mês de festa junina e o friozinho de inverno tem tudo a ver com aquela canjica cremosa que a vovó costuma fazer.

Prato típico em todas as regiões do Brasil, acredita-se que a canjica tenha chegado com os escravos, já que era alimento muito comum nos quilombos e nas senzalas, de uma forma mais simplificada.

Veja uma receita deliciosa de canjica:

Ingredientes:

500 gramas canjica branca

4 litros Água

1 caixinha ou lata de leite condensado

1 vidro de leite de coco

15 cravos

1 colher de sopa rasa de sal

5 ou 6 colheres de sopa de açúcar

canela em pau.

Acompanhe no vídeo o modo de preparo: