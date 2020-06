4 benefícios de comer laranja todos os dias

A laranja é uma das frutas mais queridas no mundo. Não só é deliciosa como também é rica em vitamina C, flavonoides e óleos essenciais. O portal Nueva Mujer lista 5 benefícios da laranja para a sua saúde. Confira:

Os benefícios da laranja

Melhora o sistema imunológico

Se você comer laranja todos os dias, é menos provável que fique gripado e resfriado. Isso porque ela melhora consideravelmente o sistema imunológico.

Essa fruta contém polifenóis, produtos químicos que protegem contra processos virais. Também é rico em vitamina A, ácido fólico e cobre.

Seu alto teor de vitamina C faz com que a laranja aumente a produção de glóbulos brancos que combatem vírus e bactérias no corpo.

Melhora a aparência da pele

Os antioxidantes em laranja são muito eficazes para melhorar a aparência da pele à medida que removem células mortas e fazem você parecer radiante.

Como se isso não bastasse, ele também protege contra radicais livres e agentes externos para evitar o aparecimento de rugas.

Reduz o colesterol ruim

De acordo com o portal Siempre Mujer, essa fruta ajuda a diminuir o colesterol ruim. Por isso, é recomendado para pessoas com diabetes, hipertensão, síndrome do ovário policístico e doença renal.

Previne o câncer

A laranja está entre os alimentos que previnem o surgimento de certos cânceres. Antioxidantes como hesperidina e naringina ajudam a reduzir as chances de desenvolver malignidades em áreas do corpo como próstata, mama, estômago e pele.