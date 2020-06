Saiba como fazer um pavê de Oreo incrivelmente delicioso

Um docinho no meio da tarde é perfeito para nos alegrar. Saiba que uma receita perfeita é o pavê de Oreo. Saiba como fazer com a dica do site Tastemade.

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

150ml de leite

3 gemas

3 claras

3 colheres de sopa de açúcar

200g de creme de leite de caixinha gelado

32 biscoitos Oreo

PARA COBERTURA:

10 biscoitos Oreo

¼ xícara de calda de chocolate

Modo de preparo:

Que tal surpreender quem você ama nesse dia das mães com um pavê e o sabor único de Oreo? Posted by Tastemade Brasil on Monday, May 6, 2019

