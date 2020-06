A energia que rondará a vida amorosa de cada signo esta semana

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode viver um tipo de energia em sua vida amorosa e relacionamentos.

Confira:

Áries

A cobrança pelas atitudes ou mais responsabilidade do parceiro podem vir da sua parte. Apenas tenha cuidado para não aumentar de mais os problemas e fazer o outro se sentir pressionado.

Touro

Os problemas por diferenças de pensamentos podem chegar e um assunto complexo será difícil de ignorar. Para todos, é possível pensar com maturidade e visando o crescimento. A atração por alguém mais velho pode acontecer.

Gêmeos

Momento de assumir e cobrar responsabilidades. Alguns geminianos podem se fechar e agir com cautela no amor ou na conquista. Respeite seu tempo.

Câncer

Assuntos complexos podem vir à tona, especialmente aqueles que não ficaram bem resolvidos no passado. Será preciso ter mais atenção, tato e cautela com as pessoas que são atraídas neste momento.

Leão

Momento de consideração para uns e questionamentos sobre os relacionamentos para outros. Tudo dependerá da forma que cada leonino se sente e o que deseja para o futuro.

Virgem

Os sentimentos serão levados com sinceridade e o superficial o afasta. Promessas podem ser lembradas, mas é preciso não sobrecarregar o outro com cobranças excessivas.

Libra

Momento em que as inseguranças e vulnerabilidades podem desequilibra-lo. É preciso se concentrar nas suas necessidades e fazer o que faz bem para evitar tensões ou tristezas.

Escorpião

Você procura profundidade e pode se frustrar. É preciso ter cautela ao lidar com problemas e apostar no diálogo para lidar com as diferenças.

Sagitário

Você fica mais cauteloso e pode adotar precauções diferentes, o que pode não ser compreendido por outras pessoas. Os solteiros podem conhecer pessoas com muita química.

Capricórnio

Muita energia e vontade de alcançar objetivos pessoais e no relacionamento. Busque a satisfação emocional e aproveite os momentos de segurança.

Aquário

Problemas podem se tornar mais complicados, especialmente para aqueles que sentem que precisam de espaço. É um momento para agir com cautela e refletir sobre o que você realmente deseja.

Peixes

Evite se sentir sozinho e não afaste as pessoas. Os problemas devem ser solucionados juntos ou com alguém que o ajude com bons conselhos.