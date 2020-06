7 móveis e acessórios em amarelo para dar um toque de otimismo na sua casa

Muitos não sabem, mas julho, o mês que se aproxima, é o "mês amarelo". A cor é relativa à campanha de conscientização sobre as hepatites virais e a icterícia, sintoma comum entre pacientes com doença no fígado, que deixa os olhos e a pele amarelados. Segundo o Ministério da Saúde, a média no país são de 60 mil casos por ano – o que justifica a campanha. Mas o amarelo não é só a cor de alerta para essas doenças. Pelo contrário: é cor cheia de energia boa. Segundo especialistas em decoração, o amarelo irradia felicidade e otimismo. Por isso, as pessoas se sentem atraídas por ambientes com toques da cor. Selecionamos 7 acessórios em amarelo para salpicar um pouco de otimismo na sua casa. Confira:

1. Cadeira Charles Eames Eiffel Slim Wood Estofada





Essa é uma cadeira que dá vontade ter um conjunto delas em casa. Além da amarela, relativa à campanha, há opções de várias cores, como vermelha, preta e branca. É estofada e seu modelo é inspirada no trabalho dos famosos designers franceses Charles e Ray Eames criados em 1950. Compre a partir de R$ 219,99.

2. Mesa Lateral Redonda Retrô



Se você comprar as cadeiras Charles Eames amarelas vai precisar dessa mesinha de canto retrô também na cor amarela. O impacto visual da mesinha que remete aos anos 60 e das cadeiras vai ficar incrível na sua sala de visitas. Compre a partir de R$ 69,90.

3. Poltrona Individual Opala





Mais uma peça que vai compor muito bem na sua decoração de ouro. A poltrona Opalla é confeccionada com o assento tipo Pillow, encosto com espuma Soft D33 com 90 mm de espessura e fibra siliconada. Sua estrutura é composta em madeira de reflorestamento seca e imunizada, é seguramente sustentado pelos pés em madeira cor Imbuia, que suporta até 150 quilos. Compre a partir de R$ 329,00.

4. Prateleira Yin e Yang





Para seu home office ou escritório mais um item, amarelo é claro, que compõe muito bem na decoração de qualquer ambiente. São fáceis de instalar e feitas de madeira de reflorestamento. Compre a partir de R$ 199,90.

5. Jogo de Prato Fundo Amarelo Cerâmica Oxford 22 cm 6 peças





A cor amarela ilumina qualquer ambiente. Objetos nesse tom servem como verdadeiros pontos de luz para uma decoração. O conjunto de pratos de sobremesa na cor amarela quer levar mais brilho para a composição de mesa. O momento da refeição vai ficar mais alegre e intenso. Compre a partir de R$ 122,30.

6. Tênis Colcci Colors Feminino





Esse é para presentear ou para você sair por aí (quando a pandemia passar! Por enquanto #fiqueemcasa) irradiando felicidade e otimismo, como dizem os especialistas na cor amarela. O tênis é feito de lona, sola vulcanizada e forro de cacharel. Compre a partir de R$ 234,99.

7. Câmera Digital Instantânea Rodomatic Kodak





Essa sugestão nós escolhemos só porque achamos muito fofa. Além disso, a câmera imprime na hora as fotos. É o tipo de gadget que todo geek vai querer ter no bolso (ou na bolsa). Compre a partir de R$ 844,12 e leve também uma refil com 50 fotos a partir de R$ 281,90.

