Para quem está com vontade de fazer um doce, nada melhor que uma receita fácil. Por isso, aqui você confira uma sobremesa de Negresco com apenas 4 ingredientes. A receita é do canal Mundo Gastronômico. Confira!

Ingredientes

200g de bolacha recheada oreo ou negresco

2 caixinhas de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

1 xícara de suco de limão

Modo de preparo