Os signos do zodíaco que partiram o coração de quase todo mundo

As atitudes de alguns signos do zodíaco podem fazer com que eles sejam mestres em partir o coração das outras pessoas no amor. Confira:

Gêmeos

O geminiano pode ter muitos admiradores e nem sempre se conecta facilmente com os seus sentimentos, o que pode causar uma grande confusão no coração de várias pessoas. Este signo dificilmente toma atitudes para consolidar relacionamentos e acaba decepcionando aqueles que fantasiavam com algo mais sério.

Leão

Intenso e apaixonado, o leonino também acumula muitos pretendentes e tende a buscar constantemente o melhor, uma atitude que machuca o coração daqueles que estão na sua lista de espera. Pode ter atitudes infantis quanto à responsabilidade emocional e ignorar os sentimentos do outro.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito franco ao expressar seus sentimentos e não se apega romanticamente com facilidade. Este signo gosta de manter conexões casuais e pode também decidir seguir um caminho diferente de forma inesperada, mudando o rumo da sua vida amorosa completamente e finalizando relacionamentos. Decidir sobre uma separação é algo natural para eles.

Aquário

As vontades e a forma como lida com os relacionamentos não é algo previsível para os aquarianos – e menos ainda para quem se apaixona por eles. Este signo pode demorar para decidir ter algo mais estável, o que parece frio e acaba machucando o coração de algumas pessoas.

Peixes

O pisciano pode marcar a vida das pessoas que se relaciona e acaba criando conexões intensas que terminam mal resolvidas. Este signo tende a fugir da responsabilidade e pode adotar uma postura pessimista no amor, demorando dar uma chance para quem o ama realmente e se mantendo em confusões emocionais que também confundem os outros.