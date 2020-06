Os signos do zodíaco que disfarçam mal a queda pelo ex

Alguns signos do zodíaco podem ter problemas na hora de esconder que ainda possuem uma queda pelo ex e acabam deixando isso evidente. Confira:

Áries

O ariano é passional e impulsivo, o que pode fazer com que ele acabe deixando escapar fortes emoções quando ainda se sente conectado com o ex. Existem gestos e palavras que ele não consegue esconder quando ainda pensa em alguém ou se sente atraído.

Gêmeos

O geminiano pode ter muitas histórias de amor mal resolvidas e acabará falando sobre elas, esteja ou não conectado ainda com a outra pessoa. No entanto, quando mantém algum tipo de queda, ele provavelmente tentará expressar o que ainda possui em comum com o ex, seja pelos gostos ou lugares que frequenta.

Escorpião

O escorpiano guardará seus sentimentos sobre o ex, mas também pode manter lembranças ou pertences da outra pessoa. Se ainda existe interesse, as coisas podem não ter terminado tão mal, então ele tentará manter qualquer tipo de contato para que os caminhos voltar a se cruzar.

Peixes

O pisciano pode demonstrar os sentimentos pelo ex em seus momentos emocionais mais vulneráveis, diretamente para pessoa ou para aqueles que são próximos dele. Ele irá guardar lembranças do outro e, por mais que não tenha volta atrás, tentará saber o que acontece em sua vida por meio das redes sociais ou outros métodos.