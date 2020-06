Novo golpe que circula pelo aplicativo WhatsApp com link falso continua fazendo vítimas

Um novo golpe que circula pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, com um link malicioso, promete um ‘Super Almanaque Turma da Mônica’ gratuitamente.

O importante alerta foi compartilhado pelo Instituto Mauricio de Sousa, por meio de postagem nas redes sociais, nesta semana.

Como revelado, o objetivo da nova fraude é fazer vítimas e pode roubar dados pessoais dos usuários.

“Presenteie as crianças nesta quarentena. Para ganhar, basta fazer o cadastro no site da promoção”, afirma a falsa mensagem, enviada no app. Ela também é divulgada em outras plataformas.

“O Instituto Mauricio de Sousa informa que não tem nenhuma relação com postagem fake que circula na internet e apps de mensagens sobre suposta distribuição gratuita de um almanaque com atividades de estudo em casa. Não repasse esse tipo de conteúdo falso”, esclareceu o instituto. Confira:

🚨 O Instituto Mauricio de Sousa informa que não tem nenhuma relação com postagem fake que circula na internet e apps de mensagens sobre suposta distribuição gratuita de um almanaque com atividades de estudo em casa. Não repasse esse tipo de conteúdo falso. https://t.co/kjtWXFX6xj — Turma da Mônica 🏠 (@TurmadaMonica) June 23, 2020

LEIA TAMBÉM: