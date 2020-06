Milhas não é só para viajar: elas podem ser uteis para economizar e até conquistar renda extra

É provável que você acredite que juntar milhas é assunto de viajante. Você não está errado, mas está com a informação incompleta. Ocorre que elas também podem proporcionar outras vantagens, além de economia na viagem.

Rodrigo Góes, especialista do projeto Fábrica de Milhas, tem o objetivo de desmistificar o assunto milhas e fidelidade, explica que “muitas pessoas acham que essa coisa de acumular pontos é só para quem quer trocar por milhas para viajar. Pois saiba que esse é só um dos benefícios. Os pontos podem ser trocados por benefícios úteis para o seu dia a dia, como gasolina, compras no supermercado, brinquedos, vestuário, livros e muito mais”.

O especialista ressalta que você pode fazer isso, por exemplo, pagando boletos do mês de forma estratégica e até fazendo compras. Com isso, você consegue acumular pontos que oferecem descontos em produtos ou serviços.

“Isso significa que você está usando o seu dinheiro mais de uma vez, ele te gera a possibilidade de novas compras com desconto ou sem gasto algum, só trocando aquele produto ou serviço pelos pontos e milhas que possui”, explica Rodrigo.

A pedido do Metro, o especialista listou uma série de dicas para mostrar o impacto dessa prática no seu bolso.

Pague através de aplicativos

“Tem contas que são fixas no orçamento, todo mês você já terá que gastar aquele dinheiro. Usando aplicativos como o Ame Digital, Mercado Pago e RecargaPay você pode pagá-las com o cartão de crédito e assim acumular pontos com um gasto que já teria”.

Compras em sites estratégicos

“Quando você começa a pensar com a cabeça de acumulador de milhas passa a ser um caçador de promoções. Ao buscar o preço de um produto que precisa comprar, pesquise também esse mesmo item em locais que incluem o ganho de milhas. Somando isso ao que vai acumular por comprar com o cartão de crédito, você ganha duplamente em uma compra que já precisava fazer. Ou seja, uso estratégico do dinheiro!”, ensina.

Renda extra

“Converter os pontos acumulados em milhas, também vira uma oportunidade de renda extra. Isso porque existem plataformas onde você pode vender, tendo um retorno em dinheiro que pode usar em outros planos”, comenta o especialista.

Por fim, ele ainda ressalta que a pandemia trouxe oportunidades para acumular mais. “Com o aumento das compras online, tem ocorrido promoções onde você ganha muito mais pontos na compra de alguns produtos do que antes. Se o seu objetivo é viajar e acha que não vale a pena começar agora já que as viagens estão suspensas, saiba que aproveitar essas oportunidades te farão acumular muito mais rápido para realizar a viagem dos sonhos”, finaliza.

