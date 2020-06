Instituto Enjoy e DIO oferecem mais de 40 opções de cursos de TI totalmente gratuitos

O Instituto Enjoy fechou uma parceria com o Digital Innovation One (DIO), plataforma aberta de cursos profissionalizantes na área de tecnologia, para oferecer mil bolsas de estudo 100% gratuitas em mais de 40 opções de cursos.

Para conquistar uma bolsa não é necessário nenhum requisito, basta vontade de aprender. “Os interessados na bolsa usufruem de todo o conteúdo da plataforma, estudando os mais de 40 cursos disponíveis que abrange as áreas de desenvolvimentos de Full-Stack, Front-End, Back-End e Mobile, sendo desde os níveis mais básicos até os mais avançados”, explica o Instituto Enjoy.

O Instituto Enjoy ainda lembra que “alguns dos cursos têm suporte da Microsoft e todos são certificados pela DIO. A plataforma ainda tem seu banco de dados de alunos utilizado por empresas como Carrefour, Carrefour Banco, GFT e Impulso para contratação de colaboradores”.

Para saber mais informações sobre as bolsas, os interessados deverão assistir a live do dia 1º de julho, às 16h, no perfil do Instagram da DIO (@digitalinnovation.one).