Importante ferramenta do WhatsApp para evitar golpes no app de mensagens

O compartilhamento de links suspeitos, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, tornou-se algo muito recorrente.

E são as mais variadas as abordagens possíveis adotadas por cibercriminosos. No entanto, uma importante ferramenta da plataforma está disponível para ajudar os usuários.

“É possível que você veja um indicador de link suspeito em links que você receber numa conversa”, detalhou no blog oficial do app.

Este indicador poderá aparecer quando um link tiver uma combinação de caracteres considerada incomum.

Enviadores de spam podem usar esta combinação de caracteres para enganar o usuário e levá-lo a tocar em links que parecem ser de sites confiáveis, mas que, na verdade, o levam a sites maliciosos.

Quando receber links, verifique com cuidado o conteúdo da mensagem. Outras medidas também são importantes para não cair em fraudes.

Com informações do blog da plataforma

