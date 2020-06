Companhia Azul planeja retomada de voos no Aeroporto de Guarulhos com operação no Terminal 2

Principal aeroporto do país e o maior de toda América Latina, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos voltará a receber voos da companhia Azul a partir de 6 de julho.

Como revelado pela empresa em comunicado, com a consolidação dos novos protocolos de higiene e proporcionando alternativas a quem precisa se locomover entre cidades, a companhia retorna ao aeroporto com operações no Terminal 2 de GRU, oferecendo ligações diretas para Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

“A capital pernambucana, principal hub da Azul no Nordeste, terá dois voos diários para Guarulhos. Belo Horizonte, Cuiabá e Porto Alegre também terão duas operações por dia, com saídas pela manhã e à noite. Os voos serão realizados com as modernas aeronaves modelo Airbus A320neo, que podem transportar até 174 Cientes”, detalhou.

Em julho, a Azul também reabrirá cinco outras bases de operação em todo o país e adicionará novos voos à malha doméstica. Além de Guarulhos, as bases de Porto Seguro (BA), Marília (SP), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Maringá (PR) voltam a receber voos da companhia, que também reforça operações em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro (RJ).

Ainda de acordo com a empresa, ao todo, a aérea deve operar 242 voos diários em dia-pico em julho, um acréscimo de 42% frente à malha de junho.

Com informações da Azul

