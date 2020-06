Como cada signo do zodíaco costumar demonstrar carinho

Cada signo costuma demonstrar o carinho que possui pelos outros de uma forma. Confira:

Áries

O ariano demonstra seu carinho de forma espontânea, quando o outro menos espera. São alegres e seus gestos são cheios de significado e emoção.

Touro

O taurino é carinhoso e demonstra isso protegendo, especialmente nos momentos em que a outra pessoa mais precisa.

Gêmeos

O geminiano dá seu carinho com palavras e expressando o que sente. Eles terão gestos de ternura com brincadeiras e de forma inocente.

Câncer

O canceriano demonstra seu carinho de forma calorosa e fazendo o outro se sentir muito querido. Ele sabe como ser íntimo e gosta de contato físico.

Leão

O leonino é de grandes abraços, palavras e gestos. Ele demonstra seu carinho de forma intensa e significativa para que o outro saiba que é amado e admirado.

Virgem

O virginiano pode começar de forma tímida, mas depois expressa seu carinho com sentimento e de forma muito acolhedora, para que o outro se sinta apoiado.

Libra

O libriano é extrovertido e demonstrará seu carinho com palavras ou gestos sinceros, carregados de bom humor. Ele procura fazer que o outro se sinta em casa e feliz.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e demonstrará seu carinho com palavras, caricias e gestos repletos de energia intensa, sempre se preocupando com bem-estar do outro.

Sagitário

O sagitariano demonstra seu carinho de forma fraterna e desinibida, tocando e abraçando espontaneamente. São sinceros e seus gestos nascem da mesma forma.

Capricórnio

O capricorniano pode mostrar seu carinho com gestos tímidos e palavras fortes, expressando-o de forma sincera e sem medida quando sente que será bem recebido.

Aquário

O aquariano deixará que a ternura seja transmitida em suas palavras e gestos. São honestos, mas pouco convencionais e podem ser uma caixa de surpresas.

Peixes

O pisciano terá timidez, mas muita consideração em seus gestos, demonstrando seu carinho com caricias e palavras profundas.