Esta dica é clássica para qualquer pessoa que ama fazer bolo, mas se você é iniciante ela será muito útil. Saber o ponto exato de cozimento do seu bolo é muito simples.

Basta que você o espete com um garfo, enquanto ainda estiver no forno, se não sair nenhuma massa no garfo, ele está pronto. Mas se sair alguma massa, é interessante deixar mais alguns minutos.

Confira outro truque de culinária