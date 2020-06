Os signos que podem se machucar ao insistir no amor

Alguns signos do zodíaco podem insistir em encontrar novamente o amor em relacionamentos que já não estão mais dando certo e acabam muito machucados.

Confira quais são:

Áries

Quando o ariano quer provar que todos estão errados e ele sempre esteve certo, pode insistir em relacionamentos que trazem decepções. Este signo é teimoso e odeia ter que reconhecer erros, por isso ele tentará ao máximo mostrar que seus esforços para ter uma relação saudável trouxeram resultados.

Virgem

O virginiano é exigente, mas ele tenta sempre colher bons frutos com as ações e insiste que pode voltar a ter uma relação positiva, ultrapassando os obstáculos. Pode ter dificuldade para desapegar e aceitar que nada saiu como planejado, mantendo amores tóxicos por mais tempo do que deveriam.

Escorpião

O escorpiano tende a se manter em relacionamentos intensos, mesmo que eles tenham ação por meio de decepções, dramas e desentendimentos. Este signo pode também manter uma obsessão pelos parceiros, o que os faz insistir e não desapegar facilmente. Saem desta situação quando já estão muito machucados.

Capricórnio

O capricórnio não gosta de assumir a derrota e, por ser muito estável, pode ter dificuldade de abandonar a vida a dois, por mais que ela esteja trazendo dor. Este signo se compromete de mais e não desiste do amor facilmente. No entanto, ele tem limite e não terá volta quando perceber que todas as fichas já foram jogadas.

Peixes

O pisciano se conecta profundamente com alguns amores e demoram aceitar que o sentimento já não está mais sendo positivo. Apesar dos dramas e problemas, pode insistir em um relacionamento; nem sempre acham que podem mudar a realidade, mas ficam ao lado do parceiro o maior tempo possível para adiar a dor da separação.