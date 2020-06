O colete de tricô é a peça queridinha das fashionistas no inverno

É definitivo: o colete de tricô é a peça favorita das fashionista no inverno. E, como é de se esperar, o Metro Jornal selecionou alguns modelos para inspirar seus próximos looks. Mas antes é provável que você queira algumas dicas de como usar o colete, certo?

Nos também pensamos nisso. E aqui vão algumas dicas: o colete de tricô pode ser usado com blusa de gola alta, camiseta social, blusa com manga bufante e até com blusas simples.

Vem ver alguns modelos que encontramos no Pinterest

.

.

.

.

.

.

.

