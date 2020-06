Nova animação da Netflix mostra aventura de garota que tenta lidar com luto; assista ao trailer

No início da semana, foi lançado o trailer da nova animação da Netflix, “A Caminho da Lua”. O filme conta a história da garota Fei Fei, que, após perder um ente querido, tenta lidar com o luto embarcando em uma jornada fantástica: ela constrói uma nave espacial para tentar provar a existência de uma deusa que mora na Lua. O longa-metragem promete muita emoção para toda a família. Ainda não há data de estreia definida, mas a previsão é que seja no segundo semestre deste ano.

Veja o trailer:

A nova animação da Netflix passou três anos em produção e tem Glen Keane como diretor. Ele já trabalhou nas animações “Tarzan“, “A Bela e a Fera” e “A Pequena Sereia“, clássicos da Disney. A produção ficou a cargo de Gennie Rim e Peilin Chou. Já o roteiro é de Audrey Wells, que faleceu em outubro de 2018 e tinha uma forte ligação com a história do filme. Durante uma coletiva de imprensa, a produtora Peilin Chou contou a razão dessa conexão que a roteirista tinha com a nova animação da Netflix.

“A temática fez muito sentido para Audrey e não descobrimos o porquê até um ano ou mais de desenvolvimento do projeto. Ela estava muito doente e não tinha tanto tempo de vida”, disse Peilin. Audrey Wells queria deixar o filme que conta a história de Fei Fei como uma carta de amor para a sua própria filha e para o seu marido, que também teriam que enfrentar o luto depois que ela se fosse. A mensagem que Audrey queria passar a eles era que, mesmo quando uma pessoa querida da família morre, o amor permanece o mesmo. “Ela conseguiu deixar essa mensagem e ainda tivemos a sorte de dar tempo dela assistir a primeira versão do filme”, comentou Peilin.

“A Caminho da Lua”, nova animação da Netflix, é descrita pela própria plataforma de streaming como “uma divertida aventura musical que revela o poder da imaginação e mostra a importância de seguir em frente diante do inesperado”.

