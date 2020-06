Incidente de segurança pode ter comprometido dados de usuários no Twitter

Um incidente de segurança no Twitter pode ter comprometido dados de cobrança de anunciantes da rede social.

Como revelado pela plataforma, foi detectado um vazamento de dados que pode ter afetado aqueles que visualizaram informações de cobrança no Twitter Ads e no Twitter Analytics antes de 20 de maio deste ano.

Segundo nota da ESET, o incidente pode ter comprometido os dados de cobrança devido ao armazenamento incorreto no cache do navegador.

Entre os dados afetados estão o endereço de e-mail, o número de telefone, os quatro últimos dígitos do cartão de crédito e o endereço de cobrança. O Twitter também destacou que os números completos do cartão, a data de validade e o código de segurança não estão em risco.

Ainda de acordo com a página, a falha foi corrigida no último dia 20 de maio, mas o incidente foi comunicado recentemente.

“A rede social também esclarece que não há indicações de que as informações tenham sido realmente comprometidas ou que alguém tenha aproveitado a falha, mas recomenda a limpeza do cache do navegador caso o dispositivo tenha sido compartilhado com outras pessoas”, detalhou.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: