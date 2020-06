Fiat anuncia preços da Nova Strada 2021 apresentada nesta sexta (26)

A Fiat lançou oficialmente, nesta sexta-feira (26), a Nova Strada 2021. Líder da categoria há 20 anos, a segunda geração chega ao mercado nacional totalmente renovada.

“Reconhecida ao longo de sua história pela versatilidade, qualidade, confiança, robustez e custo-benefício, a Nova Strada evolui seus atributos e inova principalmente no design, tecnologia e segurança”, detalhou.

A ampla gama de versões com a inédita cabine dupla de quatro portas e, única na categoria para cinco ocupantes, faz da picape uma boa opção para atender múltiplos usos (trabalho e lazer). Confira como ficaram os preços da linha 2021:

Endurance Cabine Plus 1.4 Fire MT5 – R$ 63.590

Endurance Cabine Dupla 1.4 Fire MT5 – R$ 74.990

Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly MT5 – R$ 69.490

Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 – R$ 77.990

Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 – R$ R$ 79.990

Controle de tração avançado E-Locker (TC+), controle de estabilidade e assistente de partida em rampa são itens de série em todas as versões.

Nova Fiat Strada Volcano CD / Reprodução

Como revelado pela empresa, quatro airbags na cabine dupla e faróis de LED (versão Volcano) tornam a Nova Strada o modelo mais seguro do segmento.

Além disso, o modelo chega com a nova central multimídia Uconnect 7”, com Apple CarPlay e Android Auto com projeção wireless.

Nova Fiat Strada Freedom Cabine Plus / Reprodução

“Versões Cabine Plus contam com o maior volume de carga, sendo 1.354 litros", completou no comunicado.

"O novo motor 1.3 Firefly é o mais econômico da categoria e único com nota A de consumo pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia”, revelou.

Com ângulo de entrada (24 graus) e maior altura de solo da categoria (até 214 mm), modelo traz ainda maior robustez.

A gama da Nova Strada dispõe de pacotes de opcionais para atender variados gostos do consumidor. Confira mais fotos:



Com informações da Fiat

