Com esta dica você conseguirá criar uma Nail Art degradê

A Nail Art, maneira criativa de pintar as unhas, está com tudo. No entanto, poucas pessoas sabem que é possível usar objetos simples para criar efeitos incríveis. A marca Maybelli New York, por exemplo, tem uma dica interessante. Voce pode usar uma esponja para criar uma criar uma Nail Art degradê.

“Pode ser uma esponja de maquiagem ou até mesmo um pedacinho daquela que fica na cozinha: depositando esmalte sobre ela é possível criar um carimbo ideal para fazer nail art degradê. Basta dar batidinhas delicadas nas pontas das unhas indo de forma aleatória até o meio”, explica a marca em seu blog.

