Aumente suas defesas com este suco de cenoura e gengibre

Chegou a hora de tomar as rédeas do seu bem-estar com uma dieta equilibrada — e reforçada, graças a este suco que combina frutas e legumes.

O portal Nueva Mujer apresenta a receita de suco de cenoura e gengibre para encher o seu corpo com nutrientes e aumentar as suas defesas. Confira:

Ingredientes

1 folha de repolho

1 folha de alface

½ cenoura

1 talo de aipo

½ maçã verde

1 centímetro de gengibre

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao liquidificador e misture até us suco homogêneo. Sirva e tome imediatamente para absorver todas as vitaminas e os minerais.