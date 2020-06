Atualização beta do WhatsApp para Android revela nova mudança no aplicativo

Uma recente atualização beta do WhatsApp, para o sistema Android, revelou uma nova mudança que será ativada no aplicativo de mensagens.

O WhatsApp restaurou o antigo atalho da câmera na planilha de compartilhamento de bate-papo.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade já está ativada por padrão para todos os testadores beta do app.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.194.11: what’s new?

WhatsApp restores the old Camera shortcut in the chat share sheet! Already enabled by default for all beta testers!https://t.co/cgimC5uMdv

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 25, 2020