5 plantas que você pode ter em um espaço pequeno

As plantas de interior são uma maneira de encher a sua casa de vida. Elas não só trazem uma nova imagem para o seu espaço, mas também purificam o ambiente e promovem a sua saúde mental.

Não importa se você tem um espaço pequeno ou se não tem muito tempo, essas são as melhores opções para você começar a sua coleção. Você vai se sentir muito melhor!

Plantas para lugares com pouca luz

Espada-de-são-jorge

Esta planta tem o nome da forma de suas folhas. Além de ser linda, é uma espécie de baixa manutenção, conhecida por sobreviver às secas.

Embora esta planta prefira luz brilhante, ela pode sobreviver na sombra. Então, se você mora em um apartamento pequeno, não terá problemas.

Essas plantas filtram produtos químicos desagradáveis, como benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e tolueno, para que você possa respirar tranquilo na sua casa.

Lírio-da-paz

Se você já tem experiência em manter uma planta interior viva, então talvez seja hora de adicionar um lírio-da-paz à sua coleção. Isso requer mais atenção em comparação com outras plantas internas, pois é mantê-lo úmido sem regar demais.

É importante notar que suas flores têm pólen, então esta planta pode não ser a melhor opção para pessoas que lutam contra alergias

Se isso não é um problema para você, você pode tê-lo em seu quarto, pois produz oxigênio à noite, enquanto a maioria das outras plantas fazem isso durante o dia.

Além de produzir oxigênio, esta planta também elimina amônia, benzeno, formaldeído e tricloroetileno.

Babosa

Esta planta não é apenas fácil de cuidar, como também é conhecida por suas propriedades curativas.

O suco de babosa tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, então você pode não só usar esta planta para decorar a sua casa, mas também para curar feridas e diferentes problemas da pele.

Coloque a sua planta em um lugar ensolarado e não se preocupe em regá-la. Ela gosta do solo muito, muito seco antes de receber água novamente.

Filodendro

As suas alegres folhas verdes escuras têm forma de coração. O filodendro prospera em uma variedade de condições de iluminação, do baixo ao ensolarado, preferindo a luz indireta.

Funciona bem perto da temperatura ambiente padrão. Deixe a superfície do solo secar entre as irrigações, já que ele não deve estar constantemente molhado.

Cactos e suculentas

As suculentas são versáteis e encantadoras. Há uma grande variedade, e elas precisam de muito pouco cuidado. São excelentes para terrários ou plantas independentes.

Existem muitas espécies para escolher. Por exemplo: Melocactus, Acharagma, Acanthocalycium, Astrophytum, algumas pequenas espécies do gênero Mammillaria, entre outras.

Regue com bastante água uma vez por semana se o recipiente onde você tem tem orifícios de drenagem. Caso não, você deve regar com moderação para umedecer o solo, mas certifique-se de que a água não se acumule no fundo do recipiente. Deixe o solo secar entre irrigação.

Quanto à luz,você deve tentar colocar sua planta em um canto iluminado, mas onde ela não dá luz solar direta, ou ela pode se queimar.

