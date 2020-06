Uso da internet por crianças e adolescentes: maioria usa celular para acessar a rede, diz pesquisa

O uso da internet por crianças e adolescentes brasileiros se dá principalmente através do celular: o dispositivo é usado por 95% de dos usuários com idades entre 9 e 17 anos – 58% deles usam exclusivamente o aparelho para acessar a rede. É o que mostra a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, divulgada na última terça-feira (23). A pesquisa mostra que 89% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no Brasil, o que significa 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados.

Os dados também mostram algo curioso: a rotina de uso da internet por crianças e adolescentes hoje em dia inclui ajudar os mais velhos na realização de atividades online. Na faixa etária pesquisada, muitos declararam dar esse auxílio a seus pais ou responsáveis, sendo que 29% deles fazem isso todos os dias ou quase todos os dias e outros 28% ajudam pelo menos uma vez por semana.

Alexandre Barbosa, gerente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), que realiza a pesquisa, comentou os resultados. “Nesta edição, além de indicadores sobre mediação parental, a pesquisa traz dados sobre como os jovens oferecem ajuda aos pais ou responsáveis. Neste momento de isolamento social em função da pandemia da Covid-19, a interação da família sobre atividades online passa a ser ainda mais relevante”, declara. “Buscar ajuda com os filhos pode ser um caminho para estabelecer este importante diálogo entre pais e filhos sobre o uso seguro da internet”, comenta ele.

A TIC Kids Online Brasil 2019 também mostra que o uso da internet por crianças e adolescentes é predominantemente domiciliar: 92% acessa de casa e 83%, da casa de outras pessoas. Apenas 32% acessa a internet da escola. Cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes não são usuários de internet e 4,8 milhões deles vivem em domicílios que não têm acesso à rede. Não ter internet em casa é o principal motivo para o não uso da rede (1,6 milhão de não usuários apontaram esse motivo).

Em relação à participação dos pais na vida online dos filhos, 80% conversam com os filhos sobre o assunto, 77% ensinam como usar a internet com segurança e 55% ajudam a fazer alguma tarefa na internet que a criança não entende. Já quanto aos perigos da internet, mais meninas (27%) tiveram contato com conteúdos de violência online do que meninos (17%). Conteúdos sobre emagrecimento também aparecem mais para elas (21%) do que para eles (10%). As meninas também sofreram mais com tratamentos ofensivos online: 31% delas contra 24% dos meninos.

A TIC Kids Online Brasil 2019 entrevistou 2.954 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos, de outubro de 2019 a março de 2020, em todo o território nacional. Também foram entrevistados os pais ou responsáveis. A realização é do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

