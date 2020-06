Tendências de Nail Art: influencer seleciona 5 modelos para você testar na quarentena

Está querendo aproveitar a quarentena para deixar suas unhas impecáveis? Temos uma ótima notícia: a influencer de beleza Priscila Miguel selecionou 5 tendências de Nail Art. Confira!

1.Unha Batom ou Formato diagonal

“Nem quadrada, nem redonda, são as unhas batom, lixadas de maneira diagonal deixando assim o formato parecido com um batom. Elas foram criadas pela manicure coreana Park Eunkyung e já é febre entre as mulheres mais fashionista lá fora”, explica.

2. Unhas multicoloridas ou unha Skittles

“Inspirada nas balinhas coloridas, as unhas skittles te deixam livre para pintar cada unha de uma cor, podendo ser com cores neon, nude, da mesma paleta ou até mesmo diferentes. Aqui você pode criar a vontade”, comenta a influenciadora.

3. Unhas tie-dye

“O Tie Dye voltou com tudo e além de estar presente em peças de roupas e maquiagem, invadiu também o mundo das unhas. A técnica envolve desenhar padrões aleatórios, mas estratégicos, diretamente nas unhas, usando cores diferentes para criar o estilo tie-dye. De candy colors a cores vibrantes, o mais legal é que o tie dye se adapta facilmente ao nosso gosto pessoal e a nossa paleta de cores preferida”.

4. Unhas amendoadas com francesinhas multicoloridas

“As unhas com formato de amêndoas chegaram para ficar e agora se aliaram as famosas francesinhas, que voltaram mais ousadas e cheia de cor, pintando cada unha de uma cor. O formato de amendoado é um sucesso universal, já que pode ser adotado por quem quer ter unhas mais compridas ou até por quem prefere as unhas curtinhas”, comenta.

5. Unhas com desenhos geométricos

“Para quem amava as unhas decoradas de antigamente, a nova e atualizada versão vem com detalhes milimetricamente pensados e delicados. A unhas decoradas de forma geométrica, nada mais são que desenhos futuristas e abstratos que acabam criando formas geométricas lúdicas. Podendo ser coloridos ou em tons da mesma paleta, elas são um charme”, finaliza.

