Tecnologia: Samsung aprimora notebooks e lança nova linha 'Samsung Books'

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (25), o lançamento da nova linha de notebooks no Brasil: Samsung Books. Como revelado pela empresa, os novos modelos substituem as linhas Essentials e Expert.

Ao todo, são oito novos notebooks (Book E20, Book E30, Book X20, Book X30, Book X40, Book X45, Book X50 e Book X55), com recursos para as mais variadas atividades do cotidiano.

Samsung Book X45 | Imagem meramente ilustrativa / Reprodução

Com sistema operacional Windows 10 Home e processadores Intel de 10ª geração (Intel Celeron Dual-Core, Intel Core i3-10110U, Intel Core i5-10210U e Intel Core™ i7-10510U), os novos notebooks asseguram o desempenho em alto nível para as tarefas do dia a dia

“A capacidade de memória RAM, que varia entre 4 GB e 16 GB (com expansão até 32 GB), e armazenamento, que vai do disco rígido convencional a opções com SSDs de alta velocidade. O fácil acesso aos slots de memória e HD possibilitam upgrades rápidos e eficazes”, detalhou.

Samsung Book X30 | Imagem meramente ilustrativa / Reprodução

Pesando aproximadamente 1,9 kg, os modelos da linha Samsung Books podem ser facilmente transportados. “A tela de 15,6 polegadas apresenta resolução HD ou Full HD, dependendo do modelo selecionado. Além disso, possui tecnologia antirreflexiva e bordas finas, para aumentar a imersão”, revelou.

Outro aspecto importante do design está nas teclas, que agora tem superfícies 10% maiores. O touchpad também foi aprimorado em todos os modelos, aumentando 20% em área para facilitar o uso.

“A linha Book tem preços sugeridos entre R$ 2.899,00 e R$ 7.199,00. Os primeiros modelos estarão disponíveis nos próximos dias, com distribuição e chegada ao mercado em sua totalidade ao longo das semanas seguintes”, finalizou.

Com informações da Samsung

