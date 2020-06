Plataforma informa quais destinos brasileiros já estão recebendo turistas

Em meio flexibilização e não flexibilização quarentena, os brasileiros já não sabem mais quais destinos estão recebendo turistas. Diante disso, a campanha do Grupo BBG Brasil "Meu Destino é Brasil", em parceria com a comunidade "Paixão por Viajar", decidiu lançar uma plataforma que informa se os destinos já estão abertos ou não e quais são os protocolos e normas de segurança.

“Chegamos em um momento da campanha que precisamos disponibilizar informações relevantes sobre os destinos. Nossa intenção é lançar uma ação que proporcione interação de toda a cadeia produtiva do setor, desde o consumidor, que recebe todas as informações sobre reaberturas; aos destinos, que ganham um canal de promoção institucional e divulgação das suas reaberturas e protocolos, até aos agentes de viagens, que podem interagir com as peças da campanha, incentivando os clientes a começarem a se programar para voltarem a viajar, assim que possível, com responsabilidade”, afirma o presidente do Grupo BBG Brasil, Vitor Bauab.

