Os relacionamentos que podem terminar em casamento

Quando os relacionamentos fluem bem e a conexão se consolida, é bem possível que os envolvidos planejem ter algo ainda mais estável.

Pensando nisso, Brian G. Ogolsky, Catherine A. Surra e J. Kale Monk realizaram um estudo para identificar os tipos de casais que estão mais propensos a terminar se casando.

Descubra a seguir algumas conclusões da pesquisa no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

Dramas e conflitos são péssimos sinais

Na pesquisa, os autores descobriam os casais envolvidos em relacionamentos classificados como dramáticos e cheios de conflitos apresentaram menos chances de ir para o altar. Já os casais socialmente envolvidos, que interagem e são focados nos parceiros tinham maior possibilidade de um futuro muito mais positivo.

Reprodução / Giphy

Envolvimento social satisfatório

Os casais com muitos amigos e que também são amigos, tinham nível mais alto de amor. Eles também expressaram baixos níveis de ambivalência e menos separações.

Foi explicado que "uma forma de amor que emerge da confiança e do respeito mútuo está mais fortemente associada à satisfação do relacionamento do que o amor passional".

Permanecer concentrado no parceiro

É lógico que relacionamentos saudáveis ​​envolvem a disposição de ambas as partes em colocar seus parceiros em primeiro lugar. Provavelmente é mais fácil falar do que fazer, mas vale a pena o esforço quando consideramos os benefícios disso.

Os autores descrevem aqueles que focam nos parceiros possuem opiniões mais positivas sobre o outro e seu relacionamento. Esses casais também são mais compatíveis, mais conscientes e se envolvem em mais atividades de lazer juntos.

Reprodução / Giphy

Um caminho sólido até o altar

Os casais cercados por um grupo social saudável e solidário se casam mais cedo ou mais tarde. Eles provavelmente planejarão um grande casamento para acomodar seu número significativo de admiradores, amigos e pessoas que fizeram parte de sua jornada. Os parceiros focados um no outro caminham para a mesma direção, mas às vezes são ainda mais rápidos.