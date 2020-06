Novo recurso da plataforma, WhatsApp Pay também foi suspenso pelo Cade no Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) suspendeu, nesta semana, a operação entre Facebook e Cielo que viabilizava pagamentos por WhatsApp. A informação foi revelada pela instituição na página oficial.

“A operação, anunciada no dia 15 de junho, consiste na integração entre Cielo e Facebook para ofertar a estabelecimentos comerciais credenciados o recebimento de pagamento por meio da plataforma WhatsApp Business. Um dos mercados afetados pela operação é o de credenciamento de transações, no qual a Cielo possui atuação, mercado constantemente avaliado pelo Cade”, detalhou.

“De acordo com análise realizada pela SG/Cade, a Cielo possui elevada participação no mercado nacional de credenciamento de captura de transações. Além disso, o WhatsApp possui uma base de milhões de usuários no Brasil, o que pode garantir na sua entrada um poder de mercado significante”.

Segunda suspensão

Nesta semana, o recurso já havia sido suspenso pelo Banco Central. O Brasil foi o primeiro país a receber a novidade, anunciada ainda neste mês.

Em nota, o BC disse que a motivação para a decisão é “preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato.”

Com informações do Cade

LEIA TAMBÉM: