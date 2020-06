O evento ‘Redenção II: A Revanche’ já está disponível no game Free Fire. A novidade foi liberada nesta quinta-feira (25).

Como revelado pela Garena, novos itens da série farão sua estreia em Free Fire em eventos e desafios como troca de Tokens Redenção e Pontos de Carnificina.

Entre as novidades, no dia 4 de julho, jogadores que fizerem login ganharão itens exclusivos na interface do evento.

“Um teste grátis de 3 dias da Calça Angelical chega em 4 de julho para todos os jogadores que fizerem login na data. A Calça Angelical deixará o cofre de jogadores que não tiverem a versão permanente dela após 3 dias corridos”, detalhou. Confira:

Hoje começa um novo capítulo em Free Fire!

