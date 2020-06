Esta é a frequência com que você deve lavar seu cabelo

Lavar o cabelo diariamente ou não? A verdade é que não existe uma resposta certa, pois tudo depende do tipo de cabelo. As necessidades do couro cabeludo oleoso não são as mesmas do seco, por exemplo.

O portal Nueva Mujer preparou um guia para as necessidades de cada tipo de cabelo e com que frequência ele deve ser lavado para mantê-lo saudável e brilhante por mais tempo.

A frequência certa para lavar cabelo

Couro cabeludo oleoso

O couro cabeludo oleoso é caracterizado, como o nome indica, por produzir gordura mais rapidamente do que outros tipos de cabelo.

Este tipo de cabelo deve ser lavado diariamente com shampoo e condicionador.

Para alcançar todos os cantinhos, o cabelo é dividido em quatro seções e movimentos laterais são feitos com os dedos.

Cabelo seco

Cabelos secos têm o problema oposto de cabelo oleoso. Ou seja, não produz óleos suficientes para hidratar e proteger o cabelo.

Para lhe dar mais tempo para os óleos viajarem de raiz a ponta, você deve lavá-lo duas vezes por semana com shampoo e condicionador.

Cabelo fino

Cabelos finos tendem a ser mais oleosos do que cabelos grossos. Portanto, é aconselhável lavá-lo todos os dias ou um dia sim e não.

Use shampoo no couro cabeludo e condicionador do meio às pontas, sempre dividindo-se em seções para alcançar todos os cantos.

Cabelo grosso

Cabelo grosso tende a ser mais seco, por isso é melhor lavá-lo duas vezes por semana com shampoo e condicionador.

Você também pode usar máscaras hidratantes para manter seu cabelo saudável por mais tempo, especialmente durante a estação quente.

Cabelo encaracolado

Cabelo encaracolado tende a ser seco. É por isso que, quanto mais tempo sem lavar, melhor para sua saúde, para que os óleos naturais possam viajar de raiz para ponta e naturalmente hidratar seu cabelo.

Você pode começar experimentando lavando duas vezes por semana e, em seguida, uma vez, para descobrir o que é melhor para você.

Couro cabeludo sensível

O couro cabeludo sensível pode ser afetado por produtos de limpeza, especialmente aqueles com fragrâncias fortes.

Para cuidar dele, é necessário usar produtos de hidratação profunda.

Você pode lavá-lo um dia sim e outro dia não.