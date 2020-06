Decoração: super dicas para conquistar uma iluminação incrível no quarto

O quarto é um dos ambientes da casa que merecem muita atenção. É nele que descansamos e renovamos nossas energias. Por isso, investir em uma boa decoração é essencial, o que passa, por exemplo, pela iluminação.

Neste momento que estamos em casa, é possível realizar algumas adaptações simples que deixarão o quarto mais acolhedor e a arquiteta e CEO da Labluz, Nicole Gomes, compartilhou algumas dicas. Segundo ela, o primeiro passo é fazer a substituição de alguns itens.

“Troque a lâmpada branca por uma amarelada. Acredite, essa mudança tem o poder de transformar o ambiente”, ressalta. Além disso, ela também recomenda:

.

Abajur ou arandela com cúpula

"Esses produtos, com cúpula de tecido, aquecem o ambiente e trazem a luz do aconchego do abajur. Mas lembre-se: É super importante que a lâmpada seja amarela (2.700 K) e não muito intensa”, comenta.

Luz Indireta

“Esse tipo de luz é ideal e confortável para os quartos, pois ela não ofusca e não incomoda em nada. Esse tipo de iluminação faz com que o teto acabe virando um grande refletor”.

.

Uso do Dimer

“Com este simples artifício é possível dosar a luz oferecendo possibilidades ao ambiente. A instalação é bem fácil e não precisa de obras, apenas trocar o interruptor por um dimer”, explica.

Como algumas pessoas acabam usando um cantinho do quarto para o home office, Nicole ressalta que uma luminária de mesa de um lado e um pendente de outro, com a mesma linguagem, cumprem a função de decorar e iluminar.

.

“Lembre-se de fazer o acendimento separado para facilitar e deixar mais confortável o espaço. Uma luz centro mais reforçada também auxilia para as horas que serão dedicadas ao trabalho”.