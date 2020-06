5 suculentas para pendurar que você vai querer ter na sua casa agora mesmo

View this post on Instagram

Sedum burrito (Burro's Tail), also known as Sedum morganianum 'Burrito', is a succulent perennial with stems branching freely near the base, first erect, then pendent and over 20 inches (50 cm) long.