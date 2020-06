Usuários repercutem liberação do Android 10 para novos smartphones e assunto gera memes no Twitter; confira

A liberação do Android 10, sistema operacional do Google, para novos smartphones movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (23).

Como todos sabem, o lançamento da versão ocorre de forma gradativa. Ou seja, alguns usuários já receberam desde o ano passado e outros não.

A 'suposta demora', que na verdade segue um cronograma estabelecido por cada empresa, acabou repercutindo no Twitter. Com sempre, o assunto já gerou memes. Confira:

Eu vendo o povo comemorando o Android 10 sendo que eu já tenho ele no meu celular a meses pic.twitter.com/1SW4lg0NM3 — Cis 🐍 (@artbluex) June 24, 2020

Eu vendo o pessoal falar do Android 10 // eu com meu Android 10 já instalado na configuração de fabrica https://t.co/MdZtdBP0lY pic.twitter.com/IM4OarjT9F — tomando suco de laranja 🍊🍊🍊 (@felipekirssen) June 24, 2020

O povo falando do Android 10 e eu esperando minha MIUI 12 chegar pic.twitter.com/q0SUWpapXl — *Em Quarentena* VOLTOU (@deleted_firewal) June 24, 2020

o pessoal comemorando a chegada do Android 10 // eu com a atualização instalada a meses : pic.twitter.com/ZwBovFqYu8 — Fernando✊🏿✊🏾✊🏽 (@eu_nando_) June 24, 2020

Chocado que brasileiro usa mesmo Motorola, pois eu já tenho o Android 10 um tempão pic.twitter.com/RALEaMHeg4 — Repórter Kim! (@ReporterKim_) June 24, 2020

Vocês podem falar o que quiser, mas a melhor coisa que fizeram no Android 10 foi essas pic.twitter.com/ovjk4bhckV — Jonas volta daqui a 3 dias (@Jonasdopresente) June 24, 2020

Todo mundo falando do android 10 e eu parei no 8 pic.twitter.com/cZQhnZlRCk — Gioo•GO生 (@OkamiLix) June 24, 2020

Os usuários da Motorola tudo felizes por que receberem a atualização do #Androi10 Eu bem pleno com meu Samsung que já tinha ganhado a atualização do #Android 10 faz tempo pic.twitter.com/6Pzn483f0v — вιєєℓ νιтσя💥 (@BielVitor15) June 24, 2020

eu vendo o pessoal comemorando q agora q tao recebendo o android 10 sendo q pra mim ja era normal e a maioria ja tinha pq to com ele desde o ano passado pic.twitter.com/OkDCClIDza — venice bicha (@enzonauts) June 24, 2020

Pessoas recebendo Android 10/ pessoas chocadas pq já tinham o Android 10/ eu com meu Android 8 pq a Asus não atualiza. pic.twitter.com/X4It84ce6R — IGU 😛 (@igusantoz) June 24, 2020

Pessoal comemorando a chegada do Android 10 e eu esperando minha MIUI 12 que só Deus sabe quando sai: pic.twitter.com/pin3DMfbkl — João Vitor Pieroti Pinheiro (@VitorPieroti) June 24, 2020

A galera falando que recebeu o Android 10 HOJE // meu celular com a configuração do Android 10 desde fabrica a meses pic.twitter.com/orAhRHyaXj — eu.jr 🥴 (@JR_Alveess) June 24, 2020

Tô triste porque o Android 10 ainda não chegou no meu celular 😭 pic.twitter.com/0WU6vmwasn — Olá, tudo bem? 🥰😊 (@compartilhoamor) June 24, 2020

Pessoal que tem Android ONE e tem o Android 10 desde o ano passado: pic.twitter.com/f4EAdwVA2I — o famoso switcheiro (@PedroCorilow) June 24, 2020

Eu de boa com meu Cell já no Android 10 a muito tempo vendo os outros comemorarem pic.twitter.com/M3qz7PDWYO — Eae_nunu (@Eumanuh3) June 24, 2020

eu vendo as pessoas falarem do Android 10 sendo que o meu celular parou no 9 pic.twitter.com/EAV4ch9us9 — Phantom (@Phantom30071) June 24, 2020

