Instituto Alana promove série de conversas online sobre criança no mundo digital

Uma série de conversas online será realizada pelo Instituto Alana, com o apoio do NIC.br e do portal Lunetas, para discutir a relação da criança com o mundo digital. Com o nome "Ser Criança no Mundo Digital – Série de Conversas Online", o evento online trará temas relacionados ao uso da tecnologia por crianças e adolescentes, além de seus benefícios e riscos. Também serão discutidos o papel da família, das escolas, do Estado e das empresas e plataformas de tecnologia em relação a esse tema.

Serão seis conversas no total. A estreia da série de conversas online é no dia 26 de junho às 17h, com os demais encontros nos dias 03, 17 e 24 de julho e 07 e 14 de agosto. Cada encontro contará com a participação de especialistas de várias áreas de atuação. As inscrições estão sendo feitas através deste link, no qual também será realizada a transmissão das conversas. A série terá intérprete de Libras e legenda em tempo real. Veja a programação abaixo.

"Crianças no mundo digital: oportunidades e desafios"

Dia 26 de junho, às 17h

Participam: Vera Iaconelli, doutora em Psicologia pela USP; Rodrigo Nejm, diretor de educação da Safernet. Mediação de Carolina Pasquali, jornalista e diretora executiva do Instituto Alana.

"O papel das famílias na relação da criança com o mundo digital"

Dia 3 de julho, às 17h

Participam: Karina Menezes, pedagoga, presidente do Raul Hacker Club de Salvador Bahia e idealizadora do Projeto Crianças Hackers; Roberta Ferec, escritora, palestrante e empreendedora, autora do livro "Tela com cautela". Mediação de Maria Isabel de Barros, pesquisadora do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana.

"A participação das crianças no mundo digital"

Dia 17 de julho, às 17h

Participam: Inês Vitorino, Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas; Ariane Cor, cofundadora do Minas Programam. Mediação de Raquel Franzim, coordenadora da área de Educação do Instituto Alana.

"Tecnologia como oportunidade de educação para todos"

Dia 24 de julho, às 17h

Participam: Rita Bersch, mestre em Design pela UFRGS, com pesquisa na área de Tecnologia Assistiva; Odara Delé, professora da rede estadual de ensino de São Paulo e criadora do projeto e aplicativo Alfabantu. Mediação de Raquel Franzim, coordenadora da área de Educação do Instituto Alana.

"Como garantir os direitos das crianças no mundo digital?"

Dia 7 de agosto, às 17h

Participam: Natália Neris, mestre em Direito e Desenvolvimento na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas; Paulo Rená, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Mediação de Pedro Hartung, coordenador dos programas Prioridade Absoluta e Criança e Consumo, do Instituto Alana.

"Exploração comercial da criança no mundo digital"

Dia 14 de agosto, às 17h

Participam: Danilo Doneda, advogado e professor; Kelli Angelini, mestre em Direito Civil pela PUC-SP e gerente jurídico da NIC.br. Mediação de Isabella Henriques, advogada e diretora executiva do Instituto Alana.

