Os signos do zodíaco que sempre pedem espaço no relacionamento

Enquanto alguns signos do zodíaco são mais dependentes nos relacionamentos, outros gostam de manter seu espaço bem marcado e não abrem mão dele.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre terá as rédeas da própria vida e se mantém ocupado com assuntos pessoais e que interessam apenas a ele. Este signo de Fogo pode ser muito individualista e não quer depender das outas pessoas, mesmo que compartilhe sentimentos com elas. Quando se sente sufocado irá colocar as cartas na mesa e dificilmente cederá apenas para agradar o parceiro.

Gêmeos

O geminiano busca sempre experimentar muito na vida e tem facilidade para conectar, mas também para se desconectar das pessoas. Desta forma, este signo de Ar sabe muito bem qual é o seu espaço e o mantém ocupado pelos seus interesses. Ele pode compartilhar e vivenciar muita coisa ao lado do parceiro, mas não abrirá mão do seu mundo particular e se isolará nele quando sentir vontade.

Sagitário

O sagitariano gosta de manter sua independência e liberdade para poder se aventurar pela vida, permanecendo fiel a sua missão de adquirir aprendizagem. Este signo de Fogo está sempre aberto ao novo e pode tomar decisões imprevisíveis. Por isso, prefere ter seu espaço para não ser cobrado ou impedido de fazer aquilo que deseja descobrir. Ele pode alterar entre se distanciar, pedir espaço e se aproximar novamente de forma um pouco confusa.

Aquário

O aquariano acredita que cada pessoa sempre deve ser livre, pois assim cada um encontra sua verdade e desempenha o seu papel da melhor forma. Desapegado por natureza, este signo de Ar valoriza muito sua individualidade e autenticidade mesmo quando trabalha em equipe. Por mais que esteja em um relacionamento e passe bastante tempo com o parceiro, ele irá marcar seu território e não abrirá mão do seu espaço.