Os signos que se sentem intimidados, mas conseguem esconder

Alguns signos do zodíaco conseguem disfarçar sua postura e não demonstrar que se sentem intimidados por outras pessoas, especialmente quando estão em um relacionamento ou com o parceiro.

Confira quais são:

Áries

Quando se sentir intimidado por alguém, o ariano não deixará está pessoa perceber. Ele certamente irá tirar segurança de onde puder e revidar, mostrando que é mais forte e medindo seus passos para parecer que não faz esforços por isso. No entanto, seu parceiro certamente notará e sofrerá as consequências do seu complexo de querer ser o melhor e primeiro sempre.

Gêmeos

O geminiano consegue segurar a onda e tentará fazer de conta que não se importa, mostrando seu lado mais extrovertido ou desapegado. Ele certamente se sentirá inseguro por dentro, mas tentará demonstrar só depois que tudo acabar para seu parceiro, que no final é quem realmente importa.

Capricórnio

O capricorniano se sente intimidado, mas isso também entrega para ele certa segurança para intimidar de volta. Pode entrar em competições com aqueles que o desafiam, mas fará isso como se não tivesse levado as coisas para o lado pessoal. No relacionamento, ele pode transmitir descaso para a situação, mas depois irá brigar, especialmente se o parceiro escolheu um lado e não foi o seu.

Sagitário

Pode não parecer, mas o sagitariano se sente intimidado facilmente. No entanto, ele se apega a coragem e não deixa que isso o atrapalhe de tentar se destacar. Quando se sente diminuído, especialmente intelectualmente, permanece firme, mas depois irá deixar bem claro que não é obrigado a aturar isso. Se sentir que não encaixa no grupo de amigos de um parceiro, por exemplo, irá fazer o possível para não se envolve mais.