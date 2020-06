Marvel’s Avengers confirmado como upgrade gratuito para PlayStation 5

O game Marvel’s Avengers, desenvolvido pela Crystal Dynamics, confirmado como upgrade gratuito para PlayStation 5 no fim deste ano.

Como revelado pela Sony, o título trará para o novo console um modo de alta framerate, que tem como objetivo alcançar 60 FPS em resolução 4K dinâmica.

Reprodução

“As melhorias para GPU e CPU no PS5 são empolgantes, mas melhor ainda é a apresentação da SSD ultra rápida com carregamentos em velocidade relâmpago”, detalhou.

“Por isso, estamos felizes em anunciar que caso você compre Marvel’s Avengers para PS4, seja em formato disco ou digital, e depois faça o upgrade para o PS5, você receberá a versão de PS5 do jogo com todas as suas melhorias gratuitamente”

Como apontado, o game chegará em 4 de setembro de 2020 para PS4, e estará disponível para PlayStation 5 já no dia do lançamento do console.

Com informações da Sony

