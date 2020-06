Loiro manteiga: a nova cor da estação que ilumina o rosto

Depois do loiro platinado bombar nas últimas temporadas, agora é a vez do loiro manteiga. Entre os seus benefícios está dar luz ao rosto, fazer você parecer mais jovem e, claro, ficar entre as tendências.

Ele também é muito versátil, pois pode ser feito em qualquer cor, embora tenha melhores resultados se a base estiver clara. Então você tem que descolorir, explicou o portal Nueva Mujer.

Para a manutenção, você deve considerar o uso de um shampoo com nuances violetas, especial para cabelos com tintura loira, o que tornará a cor mais duradoura.

Da mesma forma, essa cor que varia de raízes escuras a pontas mais claras não requer cuidados do outro mundo, pois à medida que ele cresce permanecerá o mesmo. Então você não terá que retocar com muita frequência.

Você também pode completar com o uso de máscaras caseiras especiais para hidratação e o uso de óleos essenciais que manterão a vitalidade do seu cabelo, bem como o uso de cremes para protegê-lo do sol.