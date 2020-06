A FARM acaba de lançar uma coleção para homenagear a maior manifestação cultural maranhense

Diferentes de muitas marcas que se inspiram no exterior para produzir suas coleções, a FARM se diferencia por olhar para dentro, ou seja, para a cultura brasileira e nos presentai com looks orginalmente brasileiros – o que é tudo para nós.

O último “presente” para a moda brasileira é sua coleção inspirada no “Boi de Santa Fé”, manifestação cultural mais importante do Maranhão. A marca se uniu a Associação Cultural do Bumba–Meu–Boi e Tambor de Crioula ‘’Unidos de Santa fé’’ para esta coleção que teve seu processo realizado em um ano e que já está disponível no site.

“O Bumba-meu-Boi é a principal manifestação cultural do Maranhão e foi ao lado do ‘Boi de Santa Fé’ e das memórias que eles nos trouxeram que criamos, juntos, essa coleção. Valorizar a tradição e a cultura regional do nosso país com fomento, apoio e incentivo nunca foi tão importante!”, conta Katia Barros, diretora criativa da FARM.

Nesta coleção o artesanato é a principal referência estética. Algumas peças contam com bordados com desenhos assinados pelos criativos do grupo maranhense.

“O maior prazer o Santa Fé ser referência na criação dessa nova coleção da FARM. Nossa família agradece por essa grande parceria de uma manifestação cultural como essa com a FARM. Levar nossa cultura para o Brasil e pro mundo. Só agradecemos!", conta Claudio Santa Fé, coordenador responsável pela organização do Boi e filho de "Zé Olhinho", mestre fundador do Boi de Santa Fé.