Entenda como transformar o perfil do Facebook de uma pessoa que morreu em memorial

Poucas pessoas sabem, mas é possível transformar o perfil do Facebook de uma pessoa morta em memorial. No entanto, para isso, a rede social precisa ser notificada do falecimento da pessoa.

"Após o falecimento de uma pessoa, queremos respeitar os desejos dela em relação ao que deve acontecer com sua conta. Se um familiar ou amigo usar este formulário para enviar uma solicitação, a conta será transformada em memorial, a menos que a pessoa tenha solicitado a remoção da conta após seu falecimento", explica o Facebook.

O primeiro passo é abrir uma solicitação por meio de um link (clique aqui). Você deverá preencher o nome da pessoa que faleceu, bem como fornecer a data da morte, e um link para um documento que comprove a morte da pessoa.

Lembrando que é necessário estar logado em sua conta e ter a pessoa como amiga. Por fim, basta enviar e aguardar o retorno do Facebook.