Dicas para evitar rugas no pescoço

Sempre lembramos de cuidar da pele do rosto, limpando, tonificando, hidratando e gastando uma fortuna em cremes caros. Mas o pobre pescoço é, muitas vezes, negligenciado — e ele pode ser um dos primeiros lugares a mostrar sinais de envelhecimento.

Especialista em cuidado da pele, Naz é fundador da Sola Skin London e disse à RSVP Live: “se você não está prestando atenção no pescoço, precisa reconsiderar as suas prioridades”. A pele nessa área é fina e muitas vezes mostra sinais de envelhecimento antes das outras partes do corpo.

A causa das rugas no pescoço

“A causa das rugas pode ser colágeno e esgotamento de elastina, o que faz com que a pele afunde e enrugue”, afirma o especialista. Ele explica que as causas podem incluir danos solares, tabagismo, má alimentação, desidratação, contaminação, expressões faciais ou maus hábitos de sono.

Como evitar rugas no pescoço

Entre as coisas que você pode fazer para evitá-las estão, antes de tudo, usar protetor solar todos os dias, beber muita água, comer uma dieta equilibrada com muitas frutas e legumes, e tentar não dormir em muitos travesseiros.

Lembre-se de lavar e esfoliar seu pescoço, assim como você faria com seu rosto. Você não precisa comprar produtos especiais. Basta ficar ciente de seus hábitos diários, como olhar para baixo em seu telefone, e se lembrar de esticar o pescoço regularmente.

Se você já tem rugas no pescoço que o preocupam, Naz diz que há maneiras de apertar a pele do pescoço e fazê-la parecer mais jovem. “Uma mistura de óleos como esqualeno, que é muito hidratante, a espuma de prado e o óleo de semente de brócolis ajudam a bloquear a umidade e a pele não seca.”

Fonte: Nueva Mujer