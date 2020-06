Como saber que já é hora de trocar o seu colchão: veja os mais recomendados

Os colchões são feitos para durar até 10 anos, mas a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que eles sejam trocados após cerca de 5 anos de uso. Alguns sinais podem indicar que já está na hora de trocar o seu. Revirar demais enquanto dorme e, ao acordar, não se sentir revigorado é um deles. Outra questão importante sobre a relação entre qualidade do colchão e qualidade do sono diz respeito a higiene. Depois de cinco anos de uso, é preciso ficar ainda mais atento à higiene. Conheça cinco modelos entre os mais bem avaliados e os mais vendidos no site de comércio eletrônico Amazon para escolher o seu.

1. Colchão Emma Original Brasil Casal 138×188







Este é o modelo mais vendido da Amazon e o fabricante promete garantia e devolução estendidas: 10 anos de garantia frete e devoluções grátis se você não gostar do nosso produto pode devolvê-lo facilmente e sem complicações e. 100 noites de teste porque o processo de adaptação a um novo colchão leva tempo e não é suficiente para experimentá-lo por 2 minutos em uma loja. É por isso que você pode experimentar 100 noites no conforto da sua casa ou do seu dinheiro de volta. Compre a partir de R$ 3.073,00.

2. Colchão de Solteiro Castor Sleep Espuma D33





Colchão semi ortopédico, fabricado com espuma de densidade 33 e 15cm de altura para embalar suas noites com bons sonhos. Na face superior e inferior, a beleza do colchão fica por conta do matelassê em tecido algodão e poliéster especial com bordado contínuo. Além de super confortável, possui tratamento no tecido, que garantem maior proteção e durabilidade. Compre a partir de R$ 430,07.

3. Colchão Castor Queen Size Silver Star Híbrido





Este modelo de casal tem capacidade para 150 quilos e densidade intermediária. O fabricante dá três anos de garantia na espuma e três meses no tecido (pouco, não é?). O comprimento é de 1,98 metros e vai servir confortavelmente para praticamente qualquer biotipo. Compre a partir de R$ 1.619,90.

4. Conjunto colchão magnético massageador Casal





Esse modelo para casal é confortável e pode ser também divertido porque é massageador. Tem sistema de vibro massagem com 15 ciclos diferentes. Ele também acompanha dois travesseiros terapêuticos. Compre a partir de R$ 2.948,00.

5. Colchão Solteiro Umaflex Espuma D33







Este modelo pode ser especialmente indicado para o quarto das crianças. Desenvolvido para proporcionar conforto no uso diário, com ele suas noites de sono as melhores. Toda linha de colchões Umaflex é certificada pelo INMETRO e é indicado para pessoas com até 90 quilos. Este produto pode ser utilizado em uma cama comum ou uma cama box. Compre a partir de R$ 289,00.