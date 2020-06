Existem atitudes que são difíceis de tolerar e fazem a gente sentir vergonha no lugar das pessoas que as comentem. Confira a atitude que mais causa vergonha alheia em cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano sente vergonha alheia quando alguém acha que está se destacando entre os de mais, mas na verdade está apenas se exibindo e todos notam que não existe nada de autentico nisso.

Touro

O taurino sentirá vergonha alheia de pessoas que forçam a intimidade e falam muito sobre si, exaltando as próprias qualidades ou achando seus problemas são os mais importantes.

Gêmeos

O geminiano sente vergonha alheia por pessoas alienadas que não sabem nada sobre coisas importantes que estão acontecendo.

Câncer

O canceriano sente vergonha alheia por pessoas que falam muito, mas não fazem nada. Especialmente sobre aqueles que pintam ser uma coisa, mas acabam mostrando que na realidade tomam atitudes opostas.

Leão

O leonino sente vergonha alheia de pessoas que querem parecer sofisticadas, mas não tem a mínima noção do que estão fazendo.

Virgem

O virginiano sentirá vergonha alheia de pessoas que não cuidam de si mesmas, seja na aparência ou a nível intelectual e moral.

Libra

O libriano sente vergonha alheia de pessoas que são teimosas e “do contra”, sendo incapazes de mudar de ideia mesmo que estejam em um péssimo caminho.

Escorpião

O escorpiano sente vergonha alheia de pessoas que demonstram inveja e são pouco autênticas, tentando imitar alguém que admiram, mas sem assumir.

Sagitário

O sagitariano sente vergonha alheia por pessoas de mente fechada, que seguem sempre os mesmos padrões e possuem medo de arriscar em qualquer coisa na vida.

Capricórnio

O capricorniano sente vergonha alheia por pessoas preguiçosas e incompetentes. Especialmente por aquelas que estão dispostas a atrapalhar os outros, já que não são boas o suficiente para ajudar.

Aquário

O aquariano sente vergonha alheia por pessoas influenciáveis e que não estão dispostas a sair da zona de conforto.

Peixes

O pisciano sente vergonha alheia de pessoas que roubam ideias e as fazem suas, tentando demonstrar autenticidade quando na verdade todos sabem que tudo não passa de uma “performance” já vista.