Aplicativo WhatsApp testa novo recurso em smartphones com Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha para implementar um novo recurso para os usuários. A novidade será liberada para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma está lançando a possibilidade de visualizar adesivos animados (stickers animados).

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view animated stickers for iOS and Android!

The feature consists of three parts, the first one is enabled right now for specific users. Details in the article.https://t.co/9mwXQWeIDH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 23, 2020