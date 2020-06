4 remédios caseiros para combater caspa

A caspa é um dos problemas que mais afetam o couro cabeludo. Elas não só causam coceira, mas também são feias. O problema é formado quando fungos e bactérias criam escamas na cabeça.

Se você está sofrendo com a caspa, está no artigo certo. O portal Nueva Mujer listou quatro remédios caseiros para lutar contra ela.

Remédios caseiros contra caspa

Azeite de oliva

Este é um dos remédios caseiros mais afetivos para combater a caspa. Aqueça um pouco de azeite em uma panela. Aplique no cabelo e massageie o couro cabeludo. Deixe agir por meia hora e enrole seu cabelo em uma toalha. Penteie para remover as escamas e lave o cabelo duas vezes com shampoo.

Suco de babosa

Entre as muitas propriedades que a babosa tem, destaca-se a sua eficácia na eliminação da caspa. Faça um suco com a polpa de uma folha e aplique-o no couro cabeludo. Massageie-o e deixe-o agir por alguns minutos para que penetra. Em seguida, lave o cabelo com um shampoo suave.

Vinagre branco

Faça uma mistura com vinagre branco e três vezes a mesma quantidade de água. Lave o cabelo por cerca de cinco minutos e enxague. Se você notar a persistência da caspa, aplique a mistura diretamente no cabelo, enrole-o em uma toalha e deixe agir durante a noite.

Aspirina

Esmague bem duas aspirinas e misture-as com a quantidade de shampoo que você vai usar para lavar o cabelo até obter uma pasta. Lave o cabelo e massageie o couro cabeludo. Em seguida, enxágue como você faz normalmente.